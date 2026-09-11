Ini Cara Perkuat Ekosistem Green Economy di RI

JAKARTA - Indonesia membangun ekosistem ekonomi hijau yang menghubungkan pendidikan, pertanian, koperasi, rantai pasok, pasar, masyarakat, ekonomi sirkular, teknologi lingkungan serta pengembangan green project.

Hal ini melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT ESGIN Global Partners (ESGIN), Koperasi Pangan Cendekia Indonesia (KPCI) dan Koperasi Kencana Darma Cendekia (KKDC).

Dalam kolaborasi tersebut, KPCI akan memperkuat ekosistem hulu melalui jaringan petani, kelompok tani, koperasi, wilayah dan komoditas pertanian potensial, termasuk pengembangan pola kemitraan usaha pertanian dan contract farming.

KKDC akan memperkuat sisi hilir melalui pengembangan rantai pasok, distribusi, pemasaran, akses pasar, jaringan konsumen, serta komunitas. Jaringan tersebut juga membuka peluang untuk membangun sinergi dengan Bank Sampah Unit (BSU) dan berbagai aktivitas ekonomi sirkular berbasis masyarakat.

"Sementara itu, ESGIN akan mendukung pengembangan green project dan digital environmental infrastructure," kata Vice President ESGIN Global Yayang Ruzaldy di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Hal ini termasuk pemanfaatan platform ESG-in, traceability, pengukuran dampak lingkungan, Digital Measurement, Reporting and Verification (Digital MRV), serta identifikasi potensi green project, climate project, dan proyek penurunan atau pengurangan emisi gas rumah kaca.