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Nindya Karya Efisiensi Proyek, Mandor Jadi Ujung Tombak di Lapangan

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |14:12 WIB
Nindya Karya Efisiensi Proyek, Mandor Jadi Ujung Tombak di Lapangan
Infrastruktur (Foto: Okezone)
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JAKARTA – PT Nindya Karya (Persero) memperkuat pengelolaan rantai pasok dan hubungan kerja dengan mitra untuk menjaga efektivitas, mutu, serta produktivitas proyek konstruksi. Langkah tersebut dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan terhadap proses kerja yang terintegrasi dan efisien.

Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan proyek tidak hanya bergantung pada perusahaan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis, termasuk mitra pemasok dan mitra kerja.

“Hubungan dengan mitra merupakan bagian penting dalam ekosistem bisnis Nindya Karya. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat, transparan, profesional, dan berorientasi pada kinerja agar setiap proyek dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil terbaik,” ujar Firmansyah, Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, hubungan kemitraan perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan profesional. Dengan demikian, kebutuhan proyek dapat dipenuhi secara lebih efektif sekaligus menjaga keberlanjutan kerja sama dalam jangka panjang.

Penguatan hubungan dengan mitra tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Strategic Partnership Forum (SPF) 2026 yang digelar Nindya Karya di Gedung Nindya, Jakarta, pada 9-10 September 2026.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 60 perwakilan mitra bisnis. Pembahasan mencakup perkembangan proyek, evaluasi pelaksanaan kerja sama, pengelolaan rantai pasok, aspek keuangan, hingga penerapan sistem manajemen yang mendukung kualitas dan keselamatan kerja.

Pada hari pertama, Project Director Divisi Gedung Bayu Apriyadi memaparkan perkembangan proyek serta berbagai pengalaman dan pembelajaran yang dapat menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek mendatang.

 

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