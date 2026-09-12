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MagangHub Batch 2 Angkatan II Masuki Tahap Seleksi, Diumumkan 18 September

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |21:11 WIB
MagangHub Batch 2 Angkatan II Masuki Tahap Seleksi, Diumumkan 18 September
Magang Nasional (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 2 Angkatan II Tahun 2026 kini memasuki tahap seleksi peserta. Proses seleksi berlangsung pada 9-15 September 2026 dan dilakukan oleh masing-masing mitra penyelenggara.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Darmawansyah mengatakan, seleksi dilakukan berdasarkan kebutuhan, bidang pemagangan, serta persyaratan yang ditetapkan perusahaan maupun kementerian/lembaga sebagai mitra penyelenggara.

"Proses seleksi menjadi bagian penting untuk memastikan peserta mengikuti pemagangan sesuai bidang dan kebutuhan mitra penyelenggara," kata Darmawansyah dalam keterangan resmi, Jumat (11/9/2026).

Hasil seleksi peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II dijadwalkan diumumkan pada 18 September 2026. Peserta yang dinyatakan lolos kemudian akan mulai mengikuti program pemagangan pada 21 September 2026.

Darmawansyah menekankan, program pemagangan tidak hanya ditujukan untuk memberikan pengalaman kerja, tetapi juga memastikan pengalaman tersebut relevan dengan kompetensi peserta.

 

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