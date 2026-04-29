Kemnaker Usul Kuota Magang Naik Jadi 150.000 Peserta

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengusulkan peningkatan kuota Program Magang Nasional pada 2026 menjadi 150.000 peserta. Jumlah tersebut naik sekitar 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program pemagangan tahun 2025, di mana program tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi kami mengusulkan untuk ada program pemagangan nasional di 2026 kembali. Dan yang kami usulkan itu 150.000, jadi naik 50%," ujarnya saat dijumpai di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Terkait komposisi peserta, apakah masih didominasi lulusan diploma dan sarjana atau akan diperluas kelulusan SMA, Cris menyebut hal tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"Nah, itu nanti kita lihat," jelasnya.