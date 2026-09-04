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Kemnaker Buka Pendaftaran MagangHub 2 Angkatan II, Kuota 50 Ribu Peserta

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |08:56 WIB
Kemnaker Buka Pendaftaran MagangHub 2 Angkatan II, Kuota 50 Ribu Peserta
Magang Nasional (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan membuka pendaftaran Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 2 Angkatan II Tahun 2026 kembali dibuka 3–8 September 2026. Pada batch ini tersedia kuota untuk 50 ribu peserta. 

Seleksi peserta akan berlangsung pada 9–15 September 2026, dengan hasil seleksi diumumkan pada 18 September 2026. Peserta terpilih dijadwalkan mulai mengikuti pemagangan pada 21 September 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, MagangHub Batch 2 Angkatan II merupakan bagian dari target 150.000 peserta Program Pemagangan Nasional Tahun 2026, dengan kuota sebanyak 50.000 peserta pada setiap angkatan.

"Program ini kami siapkan agar kesempatan pemagangan dapat diakses secara luas oleh pencari kerja sekaligus memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan instansi pemerintah," ujar Yassierli keterangan resmi, Kamis (3/9/2026). 

Menurut Yassierli, pelaksanaan MagangHub tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta, tetapi juga pada kualitas proses pemagangan agar peserta memperoleh pengalaman kerja yang relevan. Karena itu, Kemnaker memastikan seluruh tahapan program dilaksanakan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami ingin seluruh proses berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan harus dilakukan dengan kehati-hatian administrasi agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peserta," kata Yassierli.

Ia menambahkan, kelengkapan ketentuan teknis menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan MagangHub berjalan sesuai tujuan. Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi penyelenggara maupun peserta selama program berlangsung.

 

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