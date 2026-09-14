Obligasi Rp500 Miliar, Pollux Hotels Pertahankan Rating idAAA dari Pefindo

JAKARTA - PT Pollux Hotels Group Tbk kembali mempertahankan peringkat idAAA(cg) atau Triple A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 Seri A dan Seri B.

Pemeringkatan itu menegaskan posisi instrumen utang Pollux Hotels Group pada level tertinggi dalam pemeringkatan Pefindo.

Penetapan tersebut berlaku untuk periode pemantauan 7 Juli 2026 hingga 1 Juli 2027.

Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 yang diterbitkan Pollux Hotels Group memiliki total nilai sebesar Rp500 miliar, yang terdiri atas dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp55 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85 persen per tahun dan tenor tiga tahun. Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp445 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25 persen per tahun dan tenor lima tahun.

Pencapaian itu menjadi salah satu indikator positif atas kepercayaan terhadap kualitas dan fundamental Pollux Hotels Group sebagai perusahaan yang terus memperkuat bisnisnya dalam sektor hospitality dan properti.

"Bagi kami, peringkat ini mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental dan kemampuan perusahaan dalam menjaga kinerja serta memenuhi kewajiban finansial secara konsisten,” kata Presiden Direktur Pollux Hotels Group Handojo Koentoro Setyadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9/2026).