Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Obligasi Rp500 Miliar, Pollux Hotels Pertahankan Rating idAAA dari Pefindo

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |14:47 WIB
Obligasi Rp500 Miliar, Pollux Hotels Pertahankan Rating idAAA dari Pefindo
Pollux Hotels Pertahankan Rating idAAA dari Pefindo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pollux Hotels Group Tbk kembali mempertahankan peringkat idAAA(cg) atau Triple A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 Seri A dan Seri B.

Pemeringkatan itu menegaskan posisi instrumen utang Pollux Hotels Group pada level tertinggi dalam pemeringkatan Pefindo.

Penetapan tersebut berlaku untuk periode pemantauan 7 Juli 2026 hingga 1 Juli 2027.

Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 yang diterbitkan Pollux Hotels Group memiliki total nilai sebesar Rp500 miliar, yang terdiri atas dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp55 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85 persen per tahun dan tenor tiga tahun. Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp445 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25 persen per tahun dan tenor lima tahun.

Pencapaian itu menjadi salah satu indikator positif atas kepercayaan terhadap kualitas dan fundamental Pollux Hotels Group sebagai perusahaan yang terus memperkuat bisnisnya dalam sektor hospitality dan properti.

"Bagi kami, peringkat ini mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental dan kemampuan perusahaan dalam menjaga kinerja serta memenuhi kewajiban finansial secara konsisten,” kata Presiden Direktur Pollux Hotels Group Handojo Koentoro Setyadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205962/obligasi-J36e_large.png
Terbitkan Obligasi Ritel, PT SMI Perluas Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/278/3152075/ppre-bKWF_large.jpg
Emiten Konstruksi (PPRE) Bayar Obligasi Rp107 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/320/3031956/penerbitan-obligasi-korporasi-diprediksi-tembus-rp90-triliun-di-semester-ii-2024-V5WgOJlzIH.jpg
Penerbitan Obligasi Korporasi Diprediksi Tembus Rp90 Triliun di Semester II-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/622/2954872/investasi-obligasi-semakin-mudah-dengan-fitur-bonds-di-motiontrade-zBITf4CCJ8.jfif
Investasi Obligasi Semakin Mudah dengan Fitur Bonds di MotionTrade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/622/2953129/tips-motiontrade-mengenal-3-jenis-obligasi-berdasarkan-pembayaran-kupon-zQPlfvQu3F.jfif
Tips MotionTrade: Mengenal 3 Jenis Obligasi Berdasarkan Pembayaran Kupon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/14/278/2846341/sarana-multigriya-finansial-smf-catat-obligasi-rp1-21-triliun-Dq4LgX7hiU.JPG
Sarana Multigriya Finansial (SMF) Catat Obligasi Rp1,21 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement