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Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Ini Pentingnya Inovasi Bidang Sosial dan Lingkungan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |18:27 WIB
Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Ini Pentingnya Inovasi Bidang Sosial dan Lingkungan
Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Ini Pentingnya Inovasi Bidang Sosial dan Lingkungan (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Inovasi di bidang sosial dan lingkungan, penting untuk pembangunan berkelanjutan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, pihaknya mendukung hal tersebut untuk terus dilakukan.

Rachmat Pambudy mengatakan, inovasi perlu berdampak pada kualitas lingkungan, penguatan usaha, dan kemampuan masyarakat menghadapi perubahan.

“Kualitas lingkungan dan ketahanan masyarakat harus menjadi bagian strategi pertumbuhan ekonomi. Kita perlu memastikan bahwa investasi dan kegiatan produksi menjaga sumber daya alam yang menopang pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya,” ujar Rachmat Pambudy dalam keterangannya, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam kesempatan yang sama mengatakan, ENSIA menjadi salah satu contoh praktik beyond compliance, yang melampaui sekadar kepatuhan terhadap regulasi. Menurutnya, penegakan hukum menjadi instrumen terakhir ketika pendekatan moral dan keagamaan belum mampu mendorong kepatuhan.

“Dalam mewujudkan kepatuhan etik lingkungan, ada yang sifatnya himbauan moral, kemudian perintah-perintah religi, dan yang terakhir adalah menggunakan instrumen hukum. Sehingga mereka yang tidak bisa diperintah secara moral, tidak bisa diperintah secara religi, ya kita perintah secara hukum,” kata Jumhur Hidayat.

 

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