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Jawa hingga Bali Juara! Ekonominya Tumbuh di Atas 5 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |13:34 WIB
Jawa hingga Bali Juara! Ekonominya Tumbuh di Atas 5 Persen
Jawa hingga Bali Juara! Ekonominya Tumbuh di Atas 5 Persen (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan Bali dan Nusa Tenggara menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan tertinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2026 yang mencapai 5,29 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud mengatakan, secara spasial memang ekonomi tetap tumbuh di seluruh wilayah Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara, Jawa dan Sulawesi di atas pertumbuhan nasional," kata Edy, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Ekonomi wilayah Jawa dan Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Wilayah Jawa tumbuh sebesar 5,65 persen, kemudian wilayah Sulawesi tumbuh sebesar 5,53 persen.

"Jadi pulau Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 6,10 persen yang merupakan pertumbuhan tertinggi," kata Edy.

Jika dilihat sumber pertumbuhan ekonomi menurut wilayah secara lebih detail, sumber pertumbuhan utama wilayah Sumatera adalah pertanian, kemudian industri pengolahan dan perdagangan.

Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera adalah wilayah Sumatera Utara dengan andil pertumbuhan sebesar 1,17 persen.

Sumber pertumbuhan utama wilayah Jawa adalah industri pengolahan, perdagangan, dan informasi dan komunikasi. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah DKI Jakarta dengan andil pertumbuhan sebesar 1,55 persen.

 

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