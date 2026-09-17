Tambah Saham Freeport Jadi 63 Persen, DPR Minta MIND ID Transparan dan Hati-Hati

JAKARTA - Komisi XII DPR RI meminta BUMN Holding Industri Pertambangan (MIND ID) untuk bersikap transparan dan hati-hati terkait rencana penambahan 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan membuat total kepemilikan saham Indonesia menjadi 63 persen.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penguasaan aset strategis tersebut benar-benar memberikan nilai tambah optimal bagi negara, sesuai dengan amanat penguatan kedaulatan sumber daya alam.

Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Grup MIND ID di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyatakan bahwa proses penambahan porsi saham PTFI harus mengedepankan tata kelola yang baik serta akuntabel.

"Rencana penambahan saham di Freeport sebanyak 12 persen sehingga total porsi saham jadi 63 persen perlu dilakukan secara transparan dan hati-hati. Kami juga mendorong agar tambang-tambang ilegal dapat dikuasai oleh MIND ID agar aset dan penguasaannya semakin besar," kata Rokhmat.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, menyampaikan bahwa penguasaan mineral nasional di bawah satu wadah holding merupakan kunci utama mendorong hilirisasi mandiri.

"Sumber daya alam diolah sendiri menjadi industri, mempunyai nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, hingga mendapatkan penerimaan negara untuk kemakmuran rakyat. Ini poin penting mengapa perusahaan mineral bergabung menjadi MIND ID," ujar Gunhar.