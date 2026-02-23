Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Investasi Hilirisasi Tembus Rp584,1 Triliun, MIND ID Pastikan Hilirisasi Berkelanjutan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |15:36 WIB
Investasi Hilirisasi Tembus Rp584,1 Triliun, MIND ID Pastikan Hilirisasi Berkelanjutan
Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID tidak hanya fokus pada pembangunan fasilitas pengolahan bauksit. (Foto: Okezone.com/MIND ID)
A
A
A

JAKARTA — Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID tidak hanya fokus pada pembangunan fasilitas pengolahan bauksit, tembaga, dan nikel, tetapi juga memperkuat komunikasi strategis guna memastikan transformasi industri ini dipahami dan didukung publik.

Penguatan fungsi komunikasi dilakukan untuk memastikan pemahaman publik yang lebih baik, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta membangun dukungan berkelanjutan terhadap proyek-proyek strategis yang dijalankan Grup MIND ID. Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menjadikan hilirisasi sebagai motor pertumbuhan investasi nasional. Sepanjang 2025, realisasi investasi sektor hilirisasi tercatat mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2% dari total investasi nasional sebesar Rp1.931,2 triliun.

Head of Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika

“Melalui komunikasi yang adaptif dan berorientasi pada dampak, MIND ID memastikan setiap inisiatif hilirisasi tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mendapat dukungan publik yang kuat sebagai fondasi keberlanjutan transformasi industri nasional,” ujar Head of Institutional Relations MIND ID, Selly Adriatika, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, penguatan komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai pendukung, tetapi juga sebagai fungsi strategis yang turut menggerakkan keberhasilan proyek. Melalui pendekatan komunikasi yang terintegrasi, policy advocacy, serta pengelolaan isu yang proaktif, langkah tersebut membangun pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan terhadap pengembangan berbagai proyek strategis hilirisasi.

Pada pengembangan fasilitas bauksit–alumina–aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat, peran Selly dinilai signifikan dalam mendukung upaya pemerintah hingga proyek tersebut kembali memperoleh status Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain itu, Selly juga mendorong penguatan fondasi hilirisasi jangka panjang melalui program literasi publik yang menyasar generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/320/3203001//hilirisasi-O6d4_large.jpg
Hilirisasi Bauksit Jangan Lambat, Untung Besar Menanti Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201975//smelter-v6TG_large.jpg
Dari Tanah Merah ke Cahaya Masa Depan: Hilirisasi Bauksit dan Lahirnya Masa Depan Aluminium RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201402//kras-Uzat_large.jpg
Krakatau Steel Perkuat Mitigasi Risiko di Ekosistem Danantara dan Proyek Hilirisasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/455/3200275//ayam-vfm8_large.jpg
Hilirisasi Ayam Dimulai di 6 Daerah, Peternak Bisa Cuan Rp81 Triliun per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200217//smelter-i7vj_large.jpg
RI Resmi Bangun Smelter Rp104 Triliun di Mempawah, Targetkan Devisa Rp52 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199804//rosan-pStE_large.jpg
Siap-Siap! Danantara Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi Rp97,2 Triliun Besok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement