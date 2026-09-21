Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tantangan Industri Makanan Olahan, dari Bahan Baku hingga Proses Produksi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |11:18 WIB
Tantangan Industri Makanan Olahan, dari Bahan Baku hingga Proses Produksi
Industri Makanan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Industri makanan olahan seringkali mendapatkan banyak sorotan terkait aspek kualitas produk hingga dampak terhadap kesehatan. Namun yang seringkali luput adalah proses kontrol ketat (quality control / QC) yang dilakukan secara konsisten oleh produsen. 

Mulai dari pemilihan bahan baku hingga standar proses produksi untuk memastikan keamanan dan kesehatan makanan olahan untuk dikonsumsi.  

Secara sederhana, pengolahan pangan merupakan proses mengubah bahan pangan dari bentuk asalnya menjadi produk yang lebih aman, tahan disimpan, praktis dan atau siap untuk dikonsumsi. 

Proses termasuk memasak, pembekuan, fermentasi hingga melakukan pasteurisasi pada dasarnya merupakan bentuk pengolahan pangan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu, memahami sebuah produk pangan tidak cukup hanya dengan melihat apakah produk tersebut termasuk makanan olahan. Bahan baku yang digunakan hingga proses produksi, kandungan nutrisi, metode penyimpanan, hingga bagaimana produk tersebut dikonsumsi menjadi faktor yang juga perlu diperhatikan.

Dalam industri pangan modern, kualitas produk bahkan sudah dimulai jauh sebelum makanan sampai ke konsumen akhir. Bahan baku dipilih dan proses produksi menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan sekaligus konsistensi kualitas makanan. Prinsip tersebut menjadi pendekatan utama yang diterapkan dalam produksi makanan konsumen.

“Bahan bakunya harus benar, kemudian prosesnya harus benar, baru bisa menghasilkan produk yang baik," ungkap CEO Consumer Food Cimory Group Axel Sutantio dalam keterangannya, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Axel menjelaskan prinsip utama dalam produksi makanan olahan terutama sosis. 

Bagi Axel, titik awalnya adalah memastikan bahan baku yang digunakan sesuai dengan standar produk yang ingin dihasilkan. 

Dalam produk berbasis daging, misalnya, jenis dan kualitas daging menjadi salah satu aspek yang menentukan karakter produk akhir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/320/3242312//industri_makanan-2046_large.jpg
Industri F&B RI Tumbuh 6,38 Persen, Pasar Kuliner Makin Bergeser ke Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241395//pameran-z3E9_large.JPG
GIFA dan METEC Perkuat Rantai Nilai Industri Logam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/455/3240675//ai-ZpDR_large.jpg
Teknologi Voice AI, Pasar Perangkat Pintar Indonesia Paling Menjanjikan di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238682//plts-EuIr_large.jpg
RUEN 2026–2035 Bukan Sekadar Dokumen, Target Dekarbonisasi Industri Harus Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/320/3237864//veo-TmSc_large.jpg
Kurikulum Pendidikan Bisnis Perlu Disesuaikan dengan Kebutuhan Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/320/3234842//menteri_esdm_bahlil-Ve16_large.jpg
Bahlil Ungkap Penyebab Industri Pilih Vietnam, Harga Tanah Hanya Rp600 Ribu per Meter
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement