Pengembangan Etanol Buka 8 Juta Lapangan Kerja

Pemerintah memperkirakan pengembangan industri etanol nasional dapat membuka sedikitnya 8 juta lapangan kerja permanen. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Pemerintah memperkirakan pengembangan industri etanol nasional dapat membuka sedikitnya 8 juta lapangan kerja permanen.

Untuk diketahui, pengembangan etanol tengah dikebut pemerintah sebagai bagian dari upaya mengejar kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan penciptaan lapangan kerja tersebut menjadi salah satu dampak dari pengembangan industri etanol secara masif di Indonesia.

"Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta, dan tenaga kerja permanen. Hebat kan? Iya, hebat Indonesiaku. Sangat optimis, bisa," katanya dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (21/9/2026).

Amran mengungkapkan, pemerintah bakal membuka lahan baru seluas 1–2 juta hektare untuk mendukung produksi etanol berbahan baku singkong, tebu, dan jagung.

Ia mengatakan lahan tersebut diperlukan untuk mendukung produksi bahan bakar E20 pada 2029. Ia menyebut pemerintah akan mengonsolidasikan penyediaan lahan bersama pemerintah daerah.

"Sekarang pangan selesai, protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya. Kita gerakan masif seluruh Indonesia," ujarnya.