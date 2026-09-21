Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Produksi Bahan Bakar Etanol, Pemerintah Akan Buka 2 Juta Hektare Lahan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |12:18 WIB
Produksi Bahan Bakar Etanol, Pemerintah Akan Buka 2 Juta Hektare Lahan
Mentan Amran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan membuka lahan baru seluas 1-2 juta hektare untuk mendukung produksi etanol berbahan baku singkong, tebu, dan jagung. Penyediaan lahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengejar target swasembada energi.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan lahan diperlukan untuk mendukung produksi bahan bakar E20 pada 2029. Ia menyebut pemerintah akan mengonsolidasikan penyediaan lahan bersama pemerintah daerah.

"Sekarang pangan selesai, protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya. Kita gerakan masif seluruh Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (21/9/2026).

Amran mengklaim sebanyak 44 bupati telah menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, pemerintah akan memberikan dukungan awal berupa pengembangan lahan jagung seluas 1.000 hektare untuk masing-masing daerah yang mengikuti program.

"Untuk jagung, kami berikan bantuan bupati yang datang percobaan. Nanti kita lihat hasilnya 1.000 hektar satu bupati yang datang. Kita lihat jagungnya. Yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung. Begitu pula alat mesin pertanian kita berikan mensupport," katanya.

Amran mengungkapan pengembangan etanol sendiri ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penggunaan E50.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242026/mentan_amran-ilxI_large.jpg
Amran Lantik 3 Pejabat Bapanas, Beri Tugas Berantas Beras Fortifikasi Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241916/mentan-4dEp_large.jpg
El Nino Picu Kekeringan 50.000 Hektare Lahan, Mentan Buka-bukaan Stok Beras di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/320/3239201/mentan-1RoV_large.jpg
Amran Copot 13 Pejabat Kementan karena Judol, Deposit Rp200 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238366/mentan_amran-7iUy_large.jpg
Amran Sebut 86 Persen Tebu Rakyat Perlu Diremajakan, Siapkan Anggaran Rp1,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/320/3236584/mentan-5MTI_large.jpg
Gerak Cepat Mentan Amran Kirim Bantuan Pangan Rp75,4 Miliar untuk Korban Gempa di NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/320/3235937/mentan_amran-cML7_large.jpg
Mentan Wajibkan SPPG Serap Telur dari Peternak Rp26.500 per Kg, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement