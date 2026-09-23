Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut Agrinas Tegaskan Status Manajer Kopdes: Pegawai BUMN Kontrak 2 Tahun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |19:08 WIB
Dirut Agrinas Tegaskan Status Manajer Kopdes: Pegawai BUMN Kontrak 2 Tahun
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota buka suara mengenai status manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota buka suara mengenai status manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Ia menegaskan para manajer berstatus sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

"Mereka berstatus pegawai BUMN di bawah Agrinas dengan kontrak PKWT selama dua tahun," ujar Joao usai rapat di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).

Terkait keberlanjutan masa kerja setelah dua tahun, Joao menyampaikan bahwa pihak perusahaan akan melakukan evaluasi terlebih dahulu.

"Setelah dua tahun, kinerja dan kebutuhan BUMN akan dievaluasi. Jika memang diperlukan, kontrak dapat diperpanjang untuk penugasan lain di luar Koperasi Desa Merah Putih. Namun, kebijakan tersebut baru ditentukan setelah dua tahun," jelasnya.

Pernyataan Joao ini melengkapi penjelasan Kepala Badan Pengaturan BUMN Donny Oskaria yang sebelumnya menegaskan bahwa penempatan manajer Kopdes merupakan bagian dari penugasan pembinaan. Menurut Donny, para manajer tidak berstatus sebagai pegawai tetap BUMN.

"Sebetulnya mereka bukan pegawai tetap BUMN. Penugasan selama dua tahun ini bertujuan untuk membina koperasi-koperasi tersebut terlebih dahulu," kata Donny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Donny menambahkan, selama masa penugasan dua tahun tersebut, para manajer akan berada di bawah naungan Agrinas Pangan dengan seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243760//presiden_prabowo-asxf_large.jpg
Prabowo Sudah Teken Perpres Tata Kelola Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243748//dony_oskaria-9aIt_large.jpg
Donny Oskaria Tegaskan Status Manajer Kopdes Bukan Pegawai BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243477//kopdes-vdD0_large.jpg
Manajer Kopdes Merah Putih Berstatus Pegawai BUMN, Penempatan hingga Hak yang Didapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/320/3242995//kopdes-51uy_large.jpg
Ini Alasan Kemenkeu Belum Bayar Dana Talangan Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242695//kopdes-Qiu4_large.jpg
Penempatan 28.626 Manajer Kopdes Merah Putih Mulai Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/320/3241721//menkeu_purbaya-RU5f_large.jpg
6 Fakta Terbaru Kopdes Merah Putih, Ada Satgas hingga Cicilan Dijamin Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement