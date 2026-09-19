Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Kemenkeu Belum Bayar Dana Talangan Kopdes Merah Putih

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |10:39 WIB
Ini Alasan Kemenkeu Belum Bayar Dana Talangan Kopdes Merah Putih
Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran untuk talangan pembayaran kewajiban jatuh tempo tahap awal pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran untuk talangan pembayaran kewajiban jatuh tempo tahap awal pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pembayaran akan disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dijadwalkan jatuh tempo pada 25 September 2026.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menjelaskan, pencairan dana talangan baru dapat diproses setelah pihaknya menerima tagihan resmi dari perbankan Himbara sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Terkait dengan pembayaran untuk KDMP, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026, nanti Kemenkeu akan membayar setelah adanya tagihan dari Himbara,” kata Nufransa dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Kewajiban tersebut berkaitan dengan skema pembiayaan yang memiliki plafon kredit sindikasi dari bank Himbara sebesar Rp240 triliun.

Nufransa menegaskan, kewajiban tersebut belum dibayarkan karena dokumen tagihan dari Himbara belum diterima Kementerian Keuangan.

“Sehingga dengan demikian, sampai saat ini, kita belum menerima tagihan dari Himbara tersebut, jadi belum bisa kita bayarkan. Namun, anggarannya sudah kami siapkan,” ujar Nufransa.

Sesuai ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2026, Himbara diwajibkan melengkapi tagihan dengan dokumen serah terima dari PT Agrinas Pangan Nusantara dan Kementerian Koperasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/320/3242988//suahasil-2v8B_large.jpg
Kemenkeu Hormati Putusan MK yang Batasi Perubahan APBN Lewat Perpres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242827//suahasil-ufbw_large.jpg
Penerimaan Pajak Tembus Rp1.409 Triliun, Suahasil: Aktivitas Ekonomi Tumbuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242808//menkeu-wqFu_large.jpg
Suahasil Minta Pelaku Usaha Patuh, Restitusi Tetap Diberikan Jika Jadi Hak Wajib Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242695//kopdes-Qiu4_large.jpg
Penempatan 28.626 Manajer Kopdes Merah Putih Mulai Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242681//dpr-gjvH_large.jpg
DPR Buka Wacana Ubah Batas Defisit APBN 3 Persen di RUU Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/320/3241721//menkeu_purbaya-RU5f_large.jpg
6 Fakta Terbaru Kopdes Merah Putih, Ada Satgas hingga Cicilan Dijamin Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement