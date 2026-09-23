MagangHub Batch 2 Diikuti 40.962 Peserta, Siap Magang 6 Bulan

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memulai Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 2 Angkatan II. Sebanyak 40.962 peserta yang lolos seleksi akan menjalani pemagangan selama enam bulan di berbagai kementerian, lembaga, maupun perusahaan mitra.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, program tersebut diarahkan untuk memperkuat kesiapan lulusan perguruan tinggi sebelum memasuki dunia kerja. Peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga didorong mengembangkan keterampilan, kompetensi, dan portofolio profesional.

"Program Pemagangan Nasional ini hadir untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk belajar, menambah pengalaman, skill, kompetensi, dan portofolio," ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Rabu (23/9/2026).

Menurut Yassierli, MagangHub merupakan direktif Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk membantu proses transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Melalui pengalaman langsung di lapangan, peserta diharapkan memiliki kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal DPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Sekretariat Kabinet RI.

Kemnaker juga menegaskan bahwa pemagangan tidak ditujukan untuk menggantikan posisi pekerja reguler di perusahaan. Peserta harus mendapatkan tugas yang berada dalam koridor pembelajaran dan tidak dibebani dengan jam kerja berlebih maupun shift malam.

"Pemagangan ini skemanya adalah peningkatan kompetensi, bukan untuk menggantikan pekerja yang ada. Pengawasannya ketat, peserta magang tidak boleh dibebani jam kerja berlebih, tidak boleh bekerja pada shift malam, dan seluruh tugas yang diberikan harus sesuai dengan koridor pembelajaran," kata Yassierli.