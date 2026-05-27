Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Banyak Alumni Dapat Kerja, Program Magang Nasional Diperluas ke 150 Ribu Fresh Graduate

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |15:05 WIB
Banyak Alumni Dapat Kerja, Program Magang Nasional Diperluas ke 150 Ribu Fresh Graduate
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan alumni program magang batch 1 telah mendapatkan tawaran kerja. (Foto :Okezone.com/Kemnaker)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menargetkan perluasan Program Magang Nasional pada 2026 dengan jumlah peserta mencapai 150 ribu orang, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, guna memperluas akses kerja bagi generasi muda di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan alumni program magang batch 1 telah mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan tempat peserta menjalankan praktik magang. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah pun menargetkan perluasan pelaksanaan program magang pada 2026.

"Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah peserta ditargetkan mencapai 150 ribu orang, meningkat dibanding target sebelumnya yang berada di angka 100 ribu peserta," ujarnya, Rabu (27/5/2026).

Menaker mengatakan untuk mencapai target tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyiapkan berbagai tahapan bersama perusahaan mitra, mulai dari pembukaan lowongan, verifikasi, hingga proses seleksi administrasi dan seleksi daring sesuai mekanisme masing-masing perusahaan.

Tahap pertama pelaksanaan tahun 2026 direncanakan dimulai pada Juli mendatang dengan target awal sekitar 50 ribu peserta. Program selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga memenuhi target nasional yang telah ditetapkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3220981//magang-6NIV_large.jpg
35% Alumni Program Magang Nasional Dapat Tawaran Kerja dari Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/320/3214594//magang-7imA_large.jpg
Magang Nasional Batch I Ditutup, Apa Hasilnya Bagi 16 Ribu Peserta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214373//magang-EmSQ_large.jpg
Evaluasi Magang Nasional: Jam Kerja Over, Penempatan Tak Sesuai hingga Perusahaan Diblacklist
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/624/3205559//vokasi-PrQo_large.jpg
Cara Daftar Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Lengkap dengan Kuota Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203577//magang-OP7Z_large.jpg
Menaker Targetkan Program Magang 2026 Hadir di Seluruh Provinsi, Tak Lagi Terpusat di Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203117//uang-6fsH_large.jpg
Apakah Gaji Peserta Magang Nasional 2026 Naik? 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement