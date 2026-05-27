Banyak Alumni Dapat Kerja, Program Magang Nasional Diperluas ke 150 Ribu Fresh Graduate

JAKARTA - Pemerintah menargetkan perluasan Program Magang Nasional pada 2026 dengan jumlah peserta mencapai 150 ribu orang, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, guna memperluas akses kerja bagi generasi muda di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan alumni program magang batch 1 telah mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan tempat peserta menjalankan praktik magang. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah pun menargetkan perluasan pelaksanaan program magang pada 2026.

"Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah peserta ditargetkan mencapai 150 ribu orang, meningkat dibanding target sebelumnya yang berada di angka 100 ribu peserta," ujarnya, Rabu (27/5/2026).

Menaker mengatakan untuk mencapai target tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyiapkan berbagai tahapan bersama perusahaan mitra, mulai dari pembukaan lowongan, verifikasi, hingga proses seleksi administrasi dan seleksi daring sesuai mekanisme masing-masing perusahaan.

Tahap pertama pelaksanaan tahun 2026 direncanakan dimulai pada Juli mendatang dengan target awal sekitar 50 ribu peserta. Program selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga memenuhi target nasional yang telah ditetapkan.