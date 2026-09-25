Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Subsidi LPG 3 Kg Dipangkas di 2027, Kompor Listrik dan CNG Jadi Alternatif

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |15:02 WIB
Subsidi LPG 3 Kg Dipangkas di 2027, Kompor Listrik dan CNG Jadi Alternatif
Pemerintah memangkas alokasi subsidi energi untuk LPG tabung 3 kilogram (kg) dalam kesepakatan RAPBN 2027. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memangkas alokasi subsidi energi untuk LPG tabung 3 kilogram (kg) dalam kesepakatan RAPBN 2027. Kebijakan tersebut dilakukan seiring dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengembangkan sejumlah alternatif energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) anggaran subsidi energi DPR RI, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg pada 2027 disepakati sebesar Rp131,39 triliun. Angka tersebut turun Rp11,44 triliun dibandingkan dengan usulan pemerintah dalam RAPBN 2027 sebesar Rp142,84 triliun.

Penurunan anggaran tersebut salah satunya dipengaruhi oleh berkurangnya volume LPG tabung 3 kg yang dialokasikan untuk 2027. Volume LPG 3 kg disepakati sebesar 8 juta metrik ton (MT), lebih rendah dibandingkan dengan usulan pemerintah sebesar 8,945 juta MT.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan penurunan volume LPG 3 kg dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, mempertimbangkan pasokan dalam negeri, serta menjaga stabilitas harga.

Meski volume LPG 3 kg dikurangi, pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kg.

"Kan nanti tahun depan kan sudah mulai ada ini juga kan CNG dan seterusnya," ujar Erani saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243666//pgn-6Inj_large.jpg
Skema CNG Clustering, PGN Pasok Gas Bumi ke RS Sardjito Hemat Biaya 75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/320/3241116//gas-YADe_large.jpg
Gas Bukan Sekadar Komoditas, Ini Sederet Manfaatnya untuk Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240629//gas_bumi-kQRN_large.jpg
PGN Buktikan Efisiensi Gas Bumi dari Transportasi hingga Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239489//truk-fFJZ_large.jpg
4.000 Mobil Tangki Patra Logistik Siap Jaga Distribusi BBM dan LPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238877//gas_elpiji-dmgk_large.jpg
4 Fakta Pertalite dan LPG 3 Kg Dibatasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/320/3237593//pgn-eD6c_large.jpg
Ketika Gas Bumi Jadi Energi Penggerak Ekonomi Daerah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement