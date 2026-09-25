Subsidi LPG 3 Kg Dipangkas di 2027, Kompor Listrik dan CNG Jadi Alternatif

JAKARTA - Pemerintah memangkas alokasi subsidi energi untuk LPG tabung 3 kilogram (kg) dalam kesepakatan RAPBN 2027. Kebijakan tersebut dilakukan seiring dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengembangkan sejumlah alternatif energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) anggaran subsidi energi DPR RI, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg pada 2027 disepakati sebesar Rp131,39 triliun. Angka tersebut turun Rp11,44 triliun dibandingkan dengan usulan pemerintah dalam RAPBN 2027 sebesar Rp142,84 triliun.

Penurunan anggaran tersebut salah satunya dipengaruhi oleh berkurangnya volume LPG tabung 3 kg yang dialokasikan untuk 2027. Volume LPG 3 kg disepakati sebesar 8 juta metrik ton (MT), lebih rendah dibandingkan dengan usulan pemerintah sebesar 8,945 juta MT.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan penurunan volume LPG 3 kg dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, mempertimbangkan pasokan dalam negeri, serta menjaga stabilitas harga.

Meski volume LPG 3 kg dikurangi, pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kg.

"Kan nanti tahun depan kan sudah mulai ada ini juga kan CNG dan seterusnya," ujar Erani saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/9/2026).