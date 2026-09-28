Luhut Mau Pensiun dari Pemerintahan Usai 2029: Saya Harus Tahu Diri

Luhut Mau Pensiun dari Pemerintahan Usai 2029: Saya Harus Tahu Diri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengisyaratkan akan pensiun dan tidak akan lagi berada di pemerintahan setelah 2029. Luhut menilai sudah banyak generasi muda yang dapat melanjutkan estafet kepemimpinan di pemerintahan.

Luhut mengaku tak ingin menduduki jabatan pemerintahan setelah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.

"Ya, kira-kira begitulah. Jadi, saya pikir banyak yang lebih baik, banyak yang lebih muda. Ya, saya pikir saya harus tahu diri," kata Luhut dalam pembukaan Galeri Jejak Langkah Luhut Binsar Pandjaitan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).

Meski demikian, Luhut menyatakan jika dirinya masih ingin terus berkontribusi di luar pemerintahan. Menurutnya, masih banyak bidang yang dapat dikerjakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat, termasuk riset dan pendidikan.

"Saya masih bisa kok berbuat banyak hal yang lain di luar pemerintahan. Ya, seperti genome sequencing yang saya kerjakan sekarang. Saya kira dampaknya luar biasa," ujarnya.