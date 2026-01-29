Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Datangi Kantor Airlangga, Bahas Apa?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |15:08 WIB
Luhut Datangi Kantor Airlangga, Bahas Apa?
Luhut Bertemu Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan strategis dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan di Kemenko Perekonomian, Kamis (29/1/2025), Pertemuan tersebut membahas penguatan teknologi pemerintahan atau GovTech.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, Luhut meninggalkan kantor Kemenko Perekonomian sekitar pukul 13.20 WIB dengan menaiki mobil berplat RI 32.

Airlangga menekankan bahwa digitalisasi sistem pemerintahan melalui GovTech merupakan langkah krusial untuk menciptakan tata kelola yang lebih bersih dan efisien di sektor ekonomi.

"Bahas ya perkembangan ekonomi dan program. Salah satunya adalah Pak Luhut punya program yang terkait dengan government technology, GovTech. GovTech itu menjadi hal yang diperlukan terutama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi," ujar Airlangga saat ditemui awak media, Kamis (29/1/2026).

Selain akuntabilitas internal, implementasi GovTech diproyeksikan akan memberikan dampak besar pada sektor perdagangan internasional. Airlangga menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi di sektor logistik akan dilanjutkan dengan integrasi data ekspor-impor antarnegara.

Dengan sistem yang terintegrasi, potensi perbedaan data perdagangan (disparitas data) antara Indonesia dengan mitra dagangnya dapat diminimalisir, sehingga proses pengawasan menjadi lebih akurat.

 

Halaman:
1 2
