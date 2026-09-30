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Masyarakat Bisa Daftar Mandiri Penerima Bansos, Cek Nomor Meteran PLN hingga Verifikasi Wajah 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |12:49 WIB
Masyarakat Bisa Daftar Mandiri Penerima Bansos, Cek Nomor Meteran PLN hingga Verifikasi Wajah 
Luhut soal Bansos (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah membuka pendaftaran calon penerima bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2027 melalui Perlinsos Digital. Masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) perlu menyiapkan sejumlah data untuk mengikuti proses registrasi.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut B. Pandjaitan mengatakan, dalam proses pendaftaran masyarakat perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP, nomor meter PLN, serta mengikuti verifikasi wajah.

Luhut mengatakan, Perlinsos Digital dikembangkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos pada 2027. Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial.

Masyarakat dapat melakukan registrasi secara mandiri melalui laman perlinsos.kemensos.go.id. Setelah memasukkan data yang diperlukan, calon pendaftar akan mengikuti tahapan verifikasi, termasuk verifikasi wajah.

"Registrasi ini menjadi fondasi penting agar penyaluran bansos 2027 semakin tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (30/9/2026).

Namun, pemerintah menegaskan bahwa pendaftaran tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bansos. Status kelayakan tetap ditentukan berdasarkan hasil verifikasi, pemadanan data, serta kriteria yang berlaku untuk masing-masing program.

Pemerintah menargetkan sebanyak 48 juta orang terdaftar dalam Perlinsos Digital hingga Desember 2026. Target tersebut akan dikejar melalui perluasan akses registrasi, penguatan sosialisasi di daerah, serta keterlibatan masyarakat.

 

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Topik Artikel :
BLT Bansos 2026 Bansos Cair bansos
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