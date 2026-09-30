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Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan Petugas Ombudsman 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |21:19 WIB
Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan Petugas Ombudsman 
Ombudsman RI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Segini kisaran gaji dan tunjangan petugas Ombudsman. Ombudsman RI telah melakukan Inspeksi mendadak (sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pada sidak itu  Ombudsman mengungkap deretan bangunan mewah yang diduga menjadi fasilitas khusus untuk warga binaan tertentu. 

Kunjungan pada Rabu (23/9/2026) tersebut merupakan yang kedua kali ke Lapas Cibinong setelah yang pertama pada 26 Juli 2026 lalu.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, memaparkan kronologi kunjungan yang mengungkap keberadaan bangunan-bangunan mewah tersebut. 

Dalam konferensi pers pada Kamis (24/9/2026), Syafrida mengatakan bahwa Ombudsman sempat dihambat oleh pihak lapas. Dia  menyampaikan bahwa tim sidak diterima oleh Kepala Tata Usaha dan Kepala Pengamanan Lapas. 

Tim sidak kemudian menunjukkan surat tugas resmi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Ombudsman RI.

Atas komunikasi awal itu, pihak lapas menyatakan perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kalapas. Namun, hingga 30 menit menunggu, Ombudsman tak kunjung diizinkan masuk ke dalam lingkungan lapas.

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