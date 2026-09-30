9 Perjalanan KRL Bogor Terdampak Pohon Tumbang, Hanya Bisa Lewat Satu Jalur

KAI Commuter mengungkapkan adanya kendala perjalanan Commuter Line Bogor di petak jalan Stasiun Universitas Pancasila–Stasiun Universitas Indonesia. (Foto: Okezone.com/KAI Commuter)

JAKARTA - KAI Commuter mengungkapkan adanya kendala perjalanan Commuter Line Bogor di petak jalan Stasiun Universitas Pancasila–Stasiun Universitas Indonesia pada Rabu (30/9/2026) sekitar pukul 14.15 WIB. Sejumlah perjalanan KRL masih terdampak hingga pukul 15.16 WIB.

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan, kendala tersebut terjadi akibat ranting pohon tumbang dan mengenai kabel Listrik Aliran Atas (LAA).

Leza menambahkan, dahan pohon yang berada di pinggir jalur rel patah dan roboh hingga menimpa jaringan kabel LAA saat hujan deras mengguyur wilayah sekitar Stasiun Universitas Indonesia.

“Imbas kejadian tersebut, aliran LAA sementara padam. Alhasil, perjalanan Commuter Line tujuan Bogor untuk sementara masih tertahan dan tidak bisa melintas di lokasi. Sementara itu, perjalanan Commuter Line dari arah Stasiun Depok sudah bisa melintas,” jelas Leza, Rabu (30/9/2026).

Untuk menekan keterlambatan, KAI Commuter sementara memberlakukan perjalanan Commuter Line Bogor menggunakan satu jalur secara bergantian pada lintas Stasiun Pasar Minggu–Stasiun Universitas Indonesia.