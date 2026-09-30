Rekening Gratis Rp50.000 Warga 17 Tahun Hanya untuk Desil 1 Sampai 4

Rekening Gratis Rp50.000 Warga 17 Tahun Hanya untuk Desil 1 Sampai 4 (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pemerintah akan membuatkan rekening bank gratis dengan saldo Rp50.000 untuk warga usia 17 tahun. Pembuatan rekening gratis ini hanya untuk masyarakat yang masuk kelompok desil 1 sampai 4.

Hal ini disampaikan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Airlangga mengatakan, salah satu program yang dibahas adalah pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun yang diarahkan kepada masyarakat desil 1 hingga desil 4.

"Jadi tadi dibahas program untuk di kuartal keempat antara lain pembukaan rekening kepada warga negara yang di atas 17 tahun dan diarahkan pada desil sampai dengan desil 4," katanya.

Namun, angka penerima yang akan mendapatkan rekening gratis masih dalam proses pengecekan dengan kementerian terkait.

"Nah nanti angkanya sedang di crosscheck dengan kementerian terkait," ujarnya.