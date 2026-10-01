Profil dan Kekayaan Dirjenpas Mashudi, Jadi Sorotan Soal Lapas Mewah Cibinong

JAKARTA — Profil dan kekayaan Dirjenpas Mashudi, jadi sorotan soal Lapas Mewah Cibinong

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan publik setelah Ombudsman menemukan adanya area dengan fasilitas mewah yang diduga digunakan sebagai hunian eksklusif bagi warga binaan.

Kasus tersebut turut menyoroti Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi selaku pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemasyarakatan. Bahkan, Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Mashudi mundur dari jabatannya apabila tidak lagi sanggup melakukan pembenahan secara menyeluruh di internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pernyataan itu disampaikan Yanuar saat menyikapi temuan Ombudsman RI mengenai keberadaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Yanuar mengatakan, apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan petugas Lapas Cibinong, sanksi yang diberikan tidak cukup hanya berupa penonaktifan. Menurut dia, petugas yang terbukti melakukan pelanggaran harus diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pidana.