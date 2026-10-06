Arnantara Siap Perkuat Ekosistem Industri Pelayaran di RI

JAKARTA - PT Armada Niaga Nusantara (Arnantara) siap memperkuat ekosistem industri pelayaran dan angkutan laut nasional. Arnantara menjadi operating holding yang bermitra dengan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Pentingnya merebut porsi lebih besar dari nilai maritim yang dihasilkan ekspor komoditas strategis Indonesia," kata Direktur Utama Arnantara Amarulla Octavian saat menjadi panelis pada forum dialog yang diselenggarakan Danantara di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Saat ini struktur organisasi Arnantara telah diawaki dua direktur, satu sekretaris perusahaan, satu auditor internal, satu kepala hukum perusahaan, delapan kepala divisi, dan dua kepala departemen. Telah ditetapkan juga Komisaris Utama Siwi Sukma Adji dan Komisaris Darwanto.

Dalam program kerja 100 hari, Arnantara bekerja keras menyusun RKAP 2026, RJPP 2027-2032, dan berbagai SOP yang menjadi dasar hukum operasionalisasi perusahaan dan job description.

Arnantara juga berupaya memenuhi kebutuhan kapal-kapal besar pengangkut komoditas strategis dengan berbagai skema, baik pengadaan kapal bekas, pembangunan kapal baru, maupun sewa kapal. Banyaknya kapal yang akan maintenance dan kapal yang dibangun dipastikan berkontribusi pada tingginya aktivitas galangan kapal nasional.

Ekspor komoditas yang berfokus pada mekanisme Cost, Insurance and Freight (CIF) diyakini mendorong premi asuransi maritim yang lebih tinggi. Demikian pula penyerapan ribuan pelaut Indonesia yang akan bekerja di atas geladak kapal-kapal Arnantara.