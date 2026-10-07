Danantara Sebut 52 Persen BUMN Rugi, Hanya 15 Perusahaan Beri Dividen

JAKARTA - CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyatakan kontribusi BUMN terhadap setoran dividen masih cukup minim. Dari total 1.074 perusahaan BUMN yang ada, hanya ada 15 perusahaan yang berikan dividen dengan payout ratio 97 persen dari laba bersih.

Rosan mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus menjalankan program streamlining atau konsolidasi BUMN. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, sekaligus mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki perusahaan pelat merah. "Awal perusahaan 1.074, yang memberikan dividen 97 persen itu hanya dari 15 perusahaan. Nah, yang lainnya mungkin rugi. Sebagian besar itu 52 persen rugi," ujar Rosan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Rosan, pemerintah kini tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah entitas BUMN, tetapi juga memastikan aset yang dimiliki dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih optimal. Ia mengatakan, masih terdapat ketimpangan antara besarnya aset BUMN dengan kemampuan aset tersebut menghasilkan pendapatan maupun arus kas.

"Intinya supaya BUMN ini produktivitasnya lebih meningkat dan efisiensinya lebih meningkat. Aset-aset BUMN juga sangat banyak. In terms of aset kita besar, tapi in terms of cash flow-nya, pendapatannya mungkin berbanding asetnya masih sangat kecil," katanya. Rosan menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar aset-aset BUMN dioptimalkan melalui perencanaan yang baik, terukur, dan terstruktur. Sebagai sovereign wealth fund, Danantara juga dituntut memastikan pengelolaan aset tersebut mampu menghasilkan keuntungan atau yield yang baik.

"Ini yang Bapak Presiden memberikan arahan, bagaimana sekarang kita mengoptimalkan aset-aset yang ada di BUMN ini dengan tentunya perencanaan yang baik, terukur, terstruktur, dan juga memberikan, karena kita sovereign wealth fund, memberikan juga keuntungan, yield yang baik," kata Rosan.