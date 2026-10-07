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5 Ide Bisnis UMKM Bisa Cuan Besar, Omzet hingga Miliaran

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |05:37 WIB
5 Ide Bisnis UMKM Bisa Cuan Besar, Omzet hingga Miliaran
UMKM RI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Memulai usaha sering kali bukan soal keberanian tapi menemukan ide bisnis yang tepat untuk dijalankan. Banyak calon pengusaha ingin terjun ke dunia bisnis, namun masih mencari peluang yang realistis, memiliki pasar dan dapat dikembangkan dalam jangka panjang.

Di tengah beragamnya kebutuhan konsumen, peluang usaha bisa muncul dari berbagai sektor. Produk sederhana pun dapat memiliki nilai ekonomi lebih besar ketika dikembangkan melalui inovasi, strategi pemasaran dan perluasan pasar.

Berikut ini lima ide bisnis bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekaligus cara mengembangkannya yang dibagikan para pengusaha dalam Program SETC Bootcamp UMKM untuk Indonesia (UUI) 2026:

1. Custom Seragam Korporasi

Temasira mengembangkan produk fashion custom yang tidak hanya mengandalkan logo, tetapi mengangkat cerita dan identitas perusahaan ke dalam desain. Owner Temasira, Ali Eunoia, mengatakan proses tersebut dimulai dengan memahami nilai, ideologi dan kebutuhan klien sebelum diterjemahkan menjadi desain dan produk.

Dari media sosial dan iklan digital, Temasira mulai membuka peluang ke pasar korporasi. Menurut Ali, pada awalnya ia belum secara khusus memikirkan strategi mendekati pasar corporate.Namun, iklan yang ditayangkan justru mendatangkan pemilik bisnis yang membutuhkan produk dalam jumlah besar.

 

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