UMKM Didorong Akselerasi Kapasitas hingga Daya Saing di Era Digital

JAKARTA - Peruri mendampingi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui rangkaian inkubasi bisnis intensif selama lebih dari tiga bulan lewat program Peruri Digital Entrepreneur Academy (Pedia) 2026. Program tersebut dirancang untuk mengakselerasi kapasitas dan daya saing UMKM di era digital.

Melalui inkubasi dan pendampingan berkelanjutan ini, para pelaku usaha tidak hanya dibekali dengan penguatan strategi bisnis dan optimalisasi pemasaran digital, tetapi juga dikenalkan dengan solusi teknologi digital Peruri Shield guna memastikan standar keamanan transaksi dan legalitas dokumen usaha yang kuat bagi UMKM.

“Jadi UMKM merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem perekonomian nasional. Di sinilah Peruri hadir mengambil peran aktif dalam memajukan UMKM agar lebih berdaya saing, mandiri, dan naik kelas,” ujar Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2026). Setelah mengikuti masa inkubasi selama tiga bulan, Peruri resmi menggelar Graduation Day Pedia 2026. Acara kelulusan ini menjadi puncak apresiasi atas komitmen dan konsistensi para pelaku UMKM dalam bertransformasi serta beradaptasi di era digital melalui program Pedia.

“Ke depan, kami berharap para UMKM peserta Pedia 2026 semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk membantu usahanya lebih maju di era digital yang kompetitif,” kata dia.