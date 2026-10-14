Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wajib Halal Mulai 17 Oktober 2026, Pemerintah Siapkan 1,35 Juta Sertifikat Gratis UMK

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |13:37 WIB
Wajib Halal Mulai 17 Oktober 2026, Pemerintah Siapkan 1,35 Juta Sertifikat Gratis UMK
Wajib Halal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan membelakukan kewajiban sertifikasi halal secara bertahap mulai 17 Oktober 2026. Implementasi kebijakan ini akan memperhitungkan kesiapan para pelaku usaha serta keandalan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan menyiagakan 1,35 juta kuota sertifikat halal gratis bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menjelaskan bahwa pendekatan bertahap ditempuh agar penerapan regulasi tidak mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi nasional.

“Penerapannya (wajib halal) itu adalah disesuaikan dengan kesiapan (pelaku usaha). Baik kesiapan pelaku usaha maupun kesiapan sistem di BPJPH. Dan tentu kita terapkan bertahap,” kata Dradjad di sela ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di JICC Senayan Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Menanggapi anggapan bahwa pengetatan sertifikasi halal berpotensi menjadi hambatan non-tarif (non-tariff barrier) dalam perdagangan internasional, Dradjad menilai penerapan standar produk merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh berbagai negara.

“Di mana-mana kan kita masuk ke Eropa ada EUDR, walaupun belum diterapkan. Kemudian ada sustainability dan segala macam. Masuk ke Amerika ada biological standard, macam-macam juga. Semua negara pakai standard,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kemenkeu halal Wajib Halal UMKM
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/455/3247205/umkm-dX1U_large.jpg
Wisatawan Mancanegara Meningkat, Produk Lokal Unjuk Gigi di Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/320/3247013/umkm_ri-s47U_large.jpg
Ini Tips untuk UMKM Raup Untung Besar dari Penjualan Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/320/3247006/wamen_umkm-XTPB_large.jpeg
Wamen UMKM Ungkap Lintas Sektor Jadi Kunci Cetak Wirausaha Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246805/mendag-wEyR_large.jpg
Mendag Minta UMKM Tak Lagi Pakai Brand Asing untuk Gaet Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/320/3246391/umkm_ri-yfRL_large.jpg
5 Ide Bisnis UMKM Bisa Cuan Besar, Omzet hingga Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/320/3245704/wamen_umkm-4lr6_large.jpeg
Wamen UMKM Tegaskan Pengusaha Terdampak Bencana Pulih dan Naik Kelas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement