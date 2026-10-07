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ESDM Ungkap Kesiapan soal Permintaan Listrik Diprediksi Melonjak 3 Kali Lipat di 2060

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |14:32 WIB
ESDM Ungkap Kesiapan soal Permintaan Listrik Diprediksi Melonjak 3 Kali Lipat di 2060
ESDM soal Permintaan Listrik (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan listrik nasional yang diproyeksikan meningkat lebih dari tiga kali lipat hingga 2060. PT PLN (Persero) salah satunya menyiapkan pengembangan energi surya berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga fase.

Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo mengatakan peningkatan elektrifikasi harus diikuti dengan penerapan efisiensi energi. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pertumbuhan konsumsi listrik tetap mendukung ketahanan energi nasional.

"Program konversi kompor listrik tidak hanya mengurangi dependensi terhadap LPG, tetapi kompor induksi juga terbukti memiliki efisiensi energi yang jauh lebih tinggi dibanding kompor LPG," kata Gigih dalam keynote speech Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026.

Menurut Gigih, konversi penggunaan LPG ke kompor induksi menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong elektrifikasi sektor rumah tangga. Program tersebut sekaligus dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor.

Dari sisi penyediaan listrik, PT PLN (Persero) menyatakan kesiapan menghadapi pertumbuhan kebutuhan listrik melalui pengembangan energi terbarukan. EVP Manajemen Aset dan Sistem Manajemen Terintegrasi PLN Tri Hardimasyar mengatakan program energi surya 100 GWp akan dikembangkan secara bertahap.

"Program energi surya 100 GWp akan diadakan dalam 3 fase, yaitu 30 GWp pada fase pertama, 35 GWp pada fase kedua, dan 35 GWp pada fase ketiga," kata Tri.

 

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