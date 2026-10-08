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MotoGP Mandalika 2026 Diproyeksi Sumbang Ekonomi Rp5 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |21:32 WIB
MotoGP Mandalika 2026 Diproyeksi Sumbang Ekonomi Rp5 Triliun
Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. (Foto: Okezone.com/AHM)
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JAKARTA — Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, diproyeksikan memberikan dampak ekonomi nasional hingga mendekati Rp5 triliun.

Ajang balap motor internasional yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 tersebut dinilai menjadi katalis utama pergerakan ekonomi daerah dan nasional, khususnya pada sektor pariwisata, akomodasi, transportasi, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Direktur Utama InJourney, Maya Watono, menyatakan bahwa manfaat dari ajang ini dirancang untuk memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.

"MotoGP Mandalika bukan sekadar tiga hari balapan. Event ini menjadi katalis untuk mengembangkan destinasi, memperkuat konektivitas, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus membawa Indonesia dan Mandalika ke panggung global," ujar Maya dalam rapat koordinasi lintas sektor di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Selain potensi dampak ekonomi triliunan rupiah, gelaran tahun kelima sejak 2022 ini menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja lokal dan melibatkan 600 UMKM. Tren jumlah penonton pun terus meningkat, dari 102.929 orang pada 2023 menjadi 140.324 orang pada 2025.

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