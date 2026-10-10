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Simak Cara Unduh Aplikasi Cetak KK Online

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |22:25 WIB
Simak Cara Unduh Aplikasi Cetak KK Online
KK Online (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Simak cara unduh aplikasi cetak KK online menarik untuk diulas. Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen kependudukan yang kerap diminta untuk berbagai keperluan administrasi, misalnya mendaftar sekolah, mengurus BPJS, hingga mengajukan layanan di bank. 

Kini, pengurusan dokumen tersebut bisa dilakukan secara daring sehingga tidak selalu harus datang langsung ke kantor. 

Lantas, bagaimana cara mengunduh aplikasinya? Simak informasinya sebagai berikut dari data Okezone, Sabtu (10/10/2026).

Persiapan Sebelum Mengunduh Aplikasi

Dilansir dari laman milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu bahwa aplikasi IKD di ponsel, baik Android maupun iOS, sudah aktif dan data kependudukannya sesuai. Pengaktifan cukup dilakukan satu kali dengan tiga tahap. 

Pertama, mendaftar menggunakan NIK, e-mail, dan nomor ponsel yang aktif. 

Kedua, melakukan verifikasi wajah melalui fitur pengenalan wajah. Ketiga, memindai kode QR di hadapan petugas Dinas Dukcapil atau kantor kecamatan setempat. 

 

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