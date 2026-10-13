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BTN Buka Suara soal Kasus Dana Nasabah Rp17 Miliar

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |16:10 WIB
BTN Buka Suara soal Kasus Dana Nasabah Rp17 Miliar
BTN (Foto: Okezone)
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JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan klaim kehilangan dana nasabah atas nama Linawati senilai Rp17 miliar yang kembali ramai diperbincangkan di media sosial harus didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Saat ini tidak ada data yang mendukung klaim nasabah senilai Rp17 miliar tersebut.

Perseroan memastikan tidak akan menghindari kewajiban mengganti kerugian apabila pengadilan menetapkan tanggung jawab BTN melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, Perseroan menghormati hak setiap nasabah untuk memperjuangkan kepentingannya. 

Namun, setiap klaim kerugian harus diperiksa berdasarkan fakta, bukti transaksi, dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan opini yang berkembang di ruang publik.

“BTN tidak pernah menghindari tanggung jawab. Namun, klaim kerugian Rp17 miliar tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai kewajiban BTN tanpa pembuktian yang jelas. Tuntutan ganti rugi dari nasabah tersebut berubah-ubah dan tidak konsisten sehingga mencurigakan,” ujar Ramon di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ramon menjelaskan, permasalahan dana nasabah atas nama Linawati telah ditangani BTN sejak 2022 melalui pemeriksaan internal, penelusuran transaksi, serta langkah hukum terhadap oknum yang terkait dengan perkara tersebut.

 

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Topik Artikel :
BBTN nasabah BTN
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