Ribuan Serangan Siber Intai Sistem Perbankan RI Setiap Hari

JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa ancaman serangan siber terhadap industri perbankan bukanlah fenomena baru.

Menurutnya, sektor perbankan yang sangat bergantung pada teknologi informasi memiliki tingkat kerentanan tinggi untuk menjadi target peretasan setiap harinya.

"Sebenarnya ini sudah lama persoalan ada serangan, bukan cuma hari ini. Per hari serangan (siber) bisa ribuan yang berusaha masuk ke sistem kita," ujar Nixon dalam konferensi pers kinerja Kuartal III 2026 di Menara 2 BTN, Kamis (19/11/2026).

Nixon bersyukur infrastruktur teknologi informasi (TI) BTN hingga kini mampu menghalau dan memitigasi berbagai percobaan serangan tersebut.

Perseroan juga senantiasa mematuhi seluruh arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) guna memastikan standar sistem keamanan tetap terjaga secara optimal.

"Pertanyaannya, adakah yang bisa menggaransi 100 persen? Ya, enggak ada, tapi kita bisa membaca dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini terjadi, lalu memitigasi dan membuat perlindungan," jelas Nixon.

Sebagai bentuk penguatan pertahanan digital, BTN telah membentuk divisi khusus yang menangani keamanan teknologi informasi (IT Security). Kendati demikian, Nixon menilai tantangan terbesar dalam menjaga ketahanan siber tidak semata-mata terletak pada kecanggihan sistem maupun aplikasi, melainkan justru pada faktor manusia.