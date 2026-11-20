BTN Raup Laba Bersih Rp2,82 Triliun di Kuartal III-2026

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN meraup laba bersih sebesar Rp2,82 triliun pada kuartal III-2026, Laba ini melonjak 22,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,3 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kinerja positif ini ditopang oleh implementasi strategi Beyond Mortgage yang mulai membuahkan hasil melalui ekspansi kredit nonperumahan serta penguatan transaksi digital.

“Kinerja sepanjang Januari hingga September kemarin, laba bersih konsolidasian BTN, yaitu kita sekarang mempunyai konsolidasian karena ada BSN, tumbuh 22,6 persen, di mana tahun 2026 menjadi Rp2,82 triliun pada posisi September,” kata Nixon dalam konferensi pers paparan kinerja kuartal III-2026 di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Nixon, Beyond Mortgage menjadi arah pengembangan bisnis perseroan untuk memperluas layanan sekaligus mempererat keterikatan dengan nasabah di berbagai fase kehidupan.

“Beyond Mortgage mulai terlihat hasilnya melalui pertumbuhan pembiayaan konsumer, kredit pensiun, korporasi, serta layanan transaksi. Kami ingin mendampingi kebutuhan keuangan nasabah sejak memiliki rumah, memenuhi kebutuhan keluarga, menjalankan usaha, hingga memasuki masa pensiun,” ujar Nixon.

Meski agresif melakukan diversifikasi, pembiayaan perumahan tetap menjadi fondasi utama bisnis BTN dengan pertumbuhan 4,8 persen menjadi Rp338,17 triliun, yang terdiri atas KPR subsidi naik 8,1 persen menjadi Rp201,62 triliun dan KPR nonsubsidi tumbuh 2,2 persen menjadi Rp113,82 triliun.

Sejalan dengan ekspansi tersebut, total aset perseroan meningkat 10,9 persen menjadi Rp566,62 triliun per September 2026 dari sebelumnya Rp510,8 triliun.

Perluasan layanan BTN turut ditopang oleh superapp Bale by BTN yang menghubungkan kebutuhan transaksi harian nasabah dengan layanan keuangan perseroan. Hingga September 2026, jumlah pengguna terdaftar Bale mencapai sekitar 5 juta pengguna atau melonjak 57,6 persen secara tahunan.

Sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini, Bale mencatatkan sekitar 2,24 miliar transaksi (tumbuh 45,9 persen) dengan nilai transaksi menembus Rp103,5 triliun atau naik 43,9 persen, sementara saldo tabungan penggunanya mencapai Rp24,2 triliun (naik 12,8 persen).

“Bale menjadi bagian penting dari Beyond Mortgage karena memperluas interaksi BTN dengan nasabah dalam keseharian mereka. Pertumbuhan transaksi ini kami dorong untuk membangun hubungan nasabah yang lebih aktif dan mendukung penghimpunan dana murah,” kata Nixon.

Penguatan transaksi digital juga merambah segmen pelaku usaha melalui Bale Merchant yang kini mencakup 385.476 merchant EDC dan QRIS (tumbuh 75,3 persen yoy) dengan nilai transaksi melonjak 150,9 persen menjadi Rp8,7 triliun selama Januari–September 2026.

Adapun pengguna Bale Bisnis naik 107,9 persen menjadi 20.793 pengguna dengan nilai transaksi melesat 243,8 persen menjadi Rp2,80 triliun

Aktivasi ekosistem digital tersebut turut memacu pertumbuhan dana murah atau Current Account Savings Account (CASA) sebesar 11,5 persen menjadi Rp226,2 triliun, melampaui pertumbuhan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang naik 3,8 persen menjadi Rp446,12 triliun dari Rp429,9 triliun pada kuartal III-2025.