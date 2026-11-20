Visa dan Mastercard Dibobol Hacker, Data Pelanggan Bocor

JAKARTA - Visa dan Mastercard dibobol hacker. Kebocoran data yang melibatkan perusahaan teknologi pembayaran global Visa menjadi sorotan setelah kelompok peretas ransomware n0n mengklaim telah membocorkan jutaan catatan interaksi pemegang kartu premium yang terhubung dengan program loyalitas.

Kelompok peretas tersebut mengklaim menguasai lebih dari 1,5 juta catatan interaksi nasabah. Data yang diduga dicuri itu berkaitan dengan program pemasaran dan layanan eksklusif Visa di kawasan Asia Pasifik.

Peneliti keamanan siber Cybernews yang menganalisis kumpulan data tersebut menemukan lebih dari 6.000 nasabah premium Visa diduga terdampak kebocoran. Demikian dilansir Cybernews, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Insiden ini menjadi perhatian karena informasi yang terekspos tidak hanya berkaitan dengan identitas nasabah, tetapi juga aktivitas mereka dalam memanfaatkan layanan gaya hidup premium, termasuk pemesanan restoran.

Visa telah mengonfirmasi adanya insiden keamanan siber yang melibatkan salah satu penyedia layanan pihak ketiga di kawasan Asia Pasifik. Namun, perusahaan menegaskan sistem internal Visa tidak menjadi sasaran maupun terdampak langsung serangan tersebut.

Juru bicara Visa mengatakan tidak terdapat indikasi bahwa informasi pembayaran, termasuk nomor kartu, ikut terekspos dalam insiden tersebut.

Dengan demikian, kebocoran yang dilaporkan lebih berkaitan dengan informasi nonpembayaran dan aktivitas pemasaran nasabah, bukan data transaksi kartu kredit atau debit.

Data Aktivitas Nasabah Premium Terekspos

Berdasarkan analisis peneliti Cybernews, informasi yang ditemukan dalam kumpulan data bocor tersebut mencakup sejumlah informasi pribadi nasabah, antara lain nama, alamat email, nomor telepon, aplikasi pesan yang digunakan, hingga detail pemesanan yang meliputi tanggal dan alamat.

Informasi tersebut berpotensi memberikan gambaran mengenai kebiasaan makan, aktivitas perjalanan, serta preferensi gaya hidup nasabah premium.

Kondisi ini menimbulkan risiko penyalahgunaan data untuk serangan phishing dan rekayasa sosial atau social engineering. Pelaku kejahatan siber dapat memanfaatkan informasi pribadi untuk menyusun pesan penipuan yang lebih meyakinkan dan menyasar individu tertentu.

Meski demikian, rincian jenis data tersebut merupakan hasil analisis terhadap kumpulan data yang dipublikasikan dan belum seluruhnya dikonfirmasi secara terpisah oleh Visa.