Data Nasabah Tajir JPMorgan Bocor Usai Dibobol Hacker, 16.000 Email Tersebar di Dark Web

JAKARTA - Data nasabah kaya JPMorgan Chase, salah satu bank terbesar di dunia, bocor dan disebarkan di dark web setelah kelompok peretas ransomware n0n mengakhiri tenggat waktu 48 jam yang diberikan kepada sejumlah perusahaan untuk membayar uang tebusan.

Kebocoran tersebut mencakup sekitar 16.000 alamat email nasabah, sejumlah nomor telepon, serta identitas akun JPMorgan Chase. Selain itu, lebih dari 100 alamat email karyawan bank juga ikut terekspos.

Peneliti keamanan siber Cybernews mengungkapkan, data yang dibocorkan kelompok n0n tersebut memiliki ukuran sekitar 502 kilobyte. Namun, hingga kini belum dapat dipastikan apakah data itu merupakan sebagian sampel atau keseluruhan informasi yang berhasil dicuri dari sistem perusahaan.

Menariknya, data yang bocor diduga berkaitan dengan program Reserve milik JPMorgan Chase. Program tersebut merupakan layanan kartu kredit Visa eksklusif yang hanya tersedia melalui undangan bagi nasabah dengan kekayaan tinggi atau high-net-worth individuals. Untuk menjadi anggotanya, nasabah umumnya harus memiliki aset kelolaan minimal USD10 juta.

Kondisi tersebut membuat kebocoran data menjadi semakin sensitif karena para nasabah yang terdampak berpotensi menjadi sasaran empuk kejahatan siber.

Peneliti senior keamanan informasi Aras Nazarovas, mengatakan akses terhadap data internal lembaga keuangan besar dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan serangan phishing yang lebih terarah.

"JPMorgan Chase beroperasi di jantung sistem keuangan global dan menangani informasi keuangan serta pribadi dalam jumlah besar. Karena itu, setiap pelaku kejahatan yang memiliki akses ke data internal perusahaan dapat melancarkan serangan phishing yang lebih tertarget," ujar Nazarovas dikutip Cybernews, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Menurut dia, keterkaitan data yang bocor dengan program Reserve membuat risiko penyalahgunaan semakin tinggi. Sebab, nasabah yang terdampak merupakan kelompok dengan potensi nilai ekonomi besar bagi pelaku kejahatan siber.

Selain data nasabah, terbukanya 124 alamat email karyawan JPMorgan Chase juga menimbulkan ancaman tersendiri. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melancarkan spear-phishing, pencurian kredensial, hingga rekayasa sosial atau social engineering.

Pelaku dapat menyamar sebagai petugas layanan bantuan teknologi informasi atau menggunakan teknik business email compromise untuk menipu karyawan. Jika satu akun pegawai berhasil dikuasai, peretas berpotensi memperoleh akses lebih jauh ke sistem internal perusahaan.

Meski demikian, tidak semua insiden kebocoran data otomatis memicu kewajiban pemberitahuan berdasarkan aturan perlindungan data. Sejumlah regulasi umumnya mempertimbangkan jenis informasi yang terekspos, termasuk kombinasi alamat email dengan kata sandi, kredensial keamanan, nomor jaminan sosial, atau informasi rekening keuangan.

Nazarovas juga menilai kumpulan data yang bocor kemungkinan berasal dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan JPMorgan Chase, bukan dari sistem utama bank secara langsung.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan resmi JPMorgan Chase. Juru bicara bank menyebut serangan siber menyasar sejumlah perusahaan pihak ketiga yang menyediakan layanan bagi perseroan.

"Kami mengetahui bahwa pihak ketiga yang menyediakan layanan kepada perusahaan menjadi target serangan siber. Berdasarkan investigasi sejauh ini, kami meyakini para penyerang mengakses sejumlah data pemasaran yang disimpan oleh vendor tersebut, yang mungkin mencakup nama dan alamat email beberapa nasabah," ujar juru bicara JPMorgan Chase.