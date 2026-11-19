BSSN Ungkap Ada 160 Ancaman Siber per Detik

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan terdapat sekitar 165 potensi ancaman siber yang melintas di lalu lintas internet Indonesia setiap detik. Angka tersebut berasal dari hasil pemantauan BSSN yang mencatat sekitar 5,5 miliar anomali traffic sepanjang 2025.

Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menjelaskan anomali traffic merupakan aktivitas atau transaksi internet yang terdeteksi tidak biasa atau berada di luar kebiasaan. Meski tidak seluruhnya merupakan insiden siber, anomali tersebut berpotensi berkembang menjadi serangan siber.

"Tahun 2025 dari hasil pantauan BSSN ada sekitar 5,5 miliar anomali traffic. Belum tentu insiden cyber, tapi berpotensi menjadi insiden cyber. Kalau 5,5 miliar di rata-rata dalam 1 detik ada sekitar 165. Jadi dalam 1 detik itu lewat di internet kita potensi insiden cyber-nya ada 165," ungkap Slamet dalam acara 9th DatagovAI 2026 Summit yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026)

Dia menyebut kondisi ini menjadi ancaman yang perlu diwaspadai bersama karena pengamanan ruang digital tidak bisa hanya mengandalkan BSSN. Menurut Slamet, meningkatnya ancaman siber juga menjadi tantangan dalam membangun kepercayaan atau trust di tengah percepatan transformasi digital.

Slamet mengatakan kepercayaan menjadi salah satu fondasi penting dalam sektor keuangan, mulai dari transaksi hingga perlindungan dan pemrosesan data. Dia mencontohkan serangan ransomware yang pernah menimpa salah satu perbankan pada 2023.

Dikatakannya, serangan tersebut tidak hanya mengganggu sistem operasional, tetapi juga berdampak terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah. Bahkan, bank tersebut terpaksa mengembalikan sebagian layanan ke sistem manual untuk tetap melayani nasabah setelah sistem digitalnya terganggu.