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5 Ciri-Ciri Rekening Dibobol yang Patut Diwaspadai

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |22:05 WIB
5 Ciri-Ciri Rekening Dibobol yang Patut Diwaspadai
5 ciri-ciri rekening dibobol yang patut diwaspadai, bank diminta siaga serangan siber. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – 5 ciri-ciri rekening dibobol yang patut diwaspadai, bank diminta siaga serangan siber. 

Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan rekening perbankan menyusul meningkatnya ancaman serangan siber yang menyasar sektor keuangan. Di tengah kondisi tersebut, nasabah perlu mengenali sejumlah tanda rekening dibobol agar dapat segera mengambil tindakan sebelum mengalami kerugian lebih besar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan telah meminta seluruh perbankan nasional meningkatkan pengawasan terhadap sistem teknologi informasi (TI) untuk mengantisipasi potensi serangan siber. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan personel TI di berbagai bank sejak Jumat pekan lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa pihaknya telah mengingatkan perbankan agar memperketat pengamanan sistem dan meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas yang tidak wajar.

OJK juga telah mengirimkan surat imbauan kepada manajemen bank agar menerapkan langkah-langkah pencegahan terhadap kemungkinan gangguan sistem TI maupun operasional layanan perbankan.

Dian memastikan kondisi perbankan Indonesia masih aman dan terkendali berdasarkan hasil pemantauan OJK. Meski demikian, seluruh bank diminta tetap melakukan pengawasan selama 24 jam untuk mendeteksi anomali pada sistem.

Apabila ditemukan aktivitas mencurigakan, bank diminta mengambil langkah yang diperlukan, termasuk menghentikan sementara transaksi untuk melakukan klarifikasi.

Kewaspadaan ini juga perlu diikuti oleh nasabah. Sebab, kebocoran data pribadi maupun informasi perbankan dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mengakses rekening dan melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Lantas, apa saja ciri-ciri rekening dibobol yang perlu diwaspadai? Berikut lima tandanya.

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