Bagaimana Nasib Industri Perbankan di 2027? Likuiditas Bank Disorot

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan kinerja industri perbankan nasional tetap berada pada lintasan pertumbuhan positif pada 2027. Ketahanan likuiditas dan ekspansi penyaluran kredit diprediksi kian bertenaga seiring ekspektasi pemulihan ekonomi global dan membaiknya iklim penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

OJK optimistis prospek intermediasi perbankan tahun depan bakal ditopang oleh penurunan biaya dana dan melimpahnya ketersediaan dana domestik. Dinamika politik dan pemulihan ekonomi di tingkat global dinilai berpeluang memberikan katalis positif bagi iklim penghimpunan dana simpanan di tanah air.

"Untuk tahun 2027, kami melihat bahwa pertumbuhan perbankan masih akan terus positif didorong proyeksi perbaikan ekonomi global dan hasil midterm elections di AS yang diharapkan meningkatkan pertumbuhan DPK serta menurunkan biaya dana," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, dikutip Kamis (19/11/2026).

Dian memaparkan, keberhasilan menghimpun simpanan masyarakat secara positif nantinya akan mengamankan ketersediaan likuiditas perbankan secara berkelanjutan. Likuiditas yang longgar tersebut menjadi amunisi utama bagi perbankan nasional untuk memacu penyaluran kredit ke sektor riil pada 2027.

Optimisme menyongsong 2027 tersebut didukung oleh fondasi likuiditas perbankan domestik yang berada dalam posisi sangat solid hingga kuartal ketiga tahun ini. Seluruh indikator ketahanan likuiditas tercatat bertengger jauh melampaui batas ambang pengawasan (threshold) yang ditetapkan otoritas.

"Kondisi likuiditas perbankan secara umum masih cukup ample sampai dengan September 2026, tecermin dari LCR sebesar 181,91 persen, AL/NCD mencapai 105,7 persen, dan AL/DPK di level 24,1 persen yang seluruhnya jauh di atas batas minimal," jelas Dian.

Sebagai catatan, rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) tersebut berada jauh di atas batas ketentuan sebesar 100 persen. Begitu pula dengan rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang melampaui ketentuan batas aman masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Kendati likuiditas secara industri tergolong tebal, OJK tetap memperketat radar pengawasan terhadap bank-bank yang memiliki bantalan likuiditas terbatas. Penguatan stabilitas sektor keuangan ini terus diselaraskan melalui koordinasi terpadu lintas lembaga pengambil kebijakan nasional.

"OJK terus memantau kondisi likuiditas melalui pengawasan berbasis risiko, terutama pada bank yang rasionya mendekati ambang batas, sembari berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan LPS dalam kerangka KSSK," ujar Dian.