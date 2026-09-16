Ini Cara Perbankan Tingkatkan Pelayanan ke Nasabah

JAKARTA - Meningkatkan pelayanan kepada nasabah menjadi keharusan bagi industri perbankan. Hal ini juga dilakukan oleh PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK).

Jajaran direksi Bank Aladin Syariah turun langsung untuk menyapa, mendengar, dan mengapresiasi nasabah pada Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026.

Melansir keterangan resmi, Jakarta, Rabu (16/9/2026), sebagai bank syariah digital, Bank Aladin Syariah meyakini bahwa teknologi menjadi cara untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan nasabah, tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan utama.

Jajaran direksi turun langsung menyambut nasabah yang datang, berbincang hangat, mendengarkan cerita dan pengalaman mereka, serta menyampaikan apresiasi secara langsung atas kepercayaan yang telah terjalin selama ini.

Momentum tersebut juga diwarnai dengan prosesi penandatanganan beberapa akad pembiayaan bagi pelaku usaha sebagai bagian dari komitmen Bank Aladin Syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Momen ini menjadi simbol bahwa hubungan dengan nasabah bukan hanya dibangun melalui layanan digital, tetapi juga melalui kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi perkembangan usaha dan perekonomian.