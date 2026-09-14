Era Baru Perbankan, Keandalan Infrastruktur Digital Jadi Pertaruhan

JAKARTA - Industri perbankan kini dituntut untuk memperkuat infrastruktur teknologi yang tidak hanya memiliki kapasitas besar, tetapi juga mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis.

Untuk menjawab dan menyiapkan transformasi digital yang semakin masif, jajaran pimpinan bank nasional dan multinasional yang tergabung dalam Himbara, Perbanas, dan Asbanda, bersama pejabat tinggi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun bertemu. Pertemuan ini jadi ruang strategis untuk membahas kesiapan infrastruktur digital dalam menghadapi perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perbankan adalah perubahan kebutuhan kapasitas teknologi yang dapat terjadi dalam waktu tertentu dan secara tidak terduga. Periode month-end, year-end closing, pemrosesan gaji, pemulihan bencana, dan peluncuran aplikasi baru dapat meningkatkan kebutuhan kapasitas konektivitas secara signifikan.

President Director & CEO Lintasarta Armand Hermawan menyampaikan digitalisasi perbankan membutuhkan infrastruktur yang mampu mengikuti perubahan kebutuhan bisnis secara cepat.

“Infrastruktur digital tidak cukup hanya berkapasitas besar, tetapi harus mampu beradaptasi secara cepat, fleksibel, dan terukur,” ujar Armand, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurut Armand, kapasitas perbankan dapat berubah mengikuti month-end, year-end closing, payroll processing, disaster recovery, peluncuran aplikasi, dan kondisi tidak terjadwal. Karena itu, connectivity perlu berkembang dari infrastruktur yang fixed menjadi lebih adaptif.

Transformasi tersebut perlu didukung empat kapabilitas utama, yaitu agile dalam merespons perubahan, scalable dalam menyesuaikan kapasitas, resilient dalam menjaga keandalan, serta ready menghadapi peak events, disaster recovery, dan tuntutan regulasi.