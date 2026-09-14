Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Era Baru Perbankan, Keandalan Infrastruktur Digital Jadi Pertaruhan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |13:08 WIB
Era Baru Perbankan, Keandalan Infrastruktur Digital Jadi Pertaruhan
Era Baru Perbankan, Keandalan Infrastruktur Digital Jadi Pertaruhan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Industri perbankan kini dituntut untuk memperkuat infrastruktur teknologi yang tidak hanya memiliki kapasitas besar, tetapi juga mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis.

Untuk menjawab dan menyiapkan transformasi digital yang semakin masif, jajaran pimpinan bank nasional dan multinasional yang tergabung dalam Himbara, Perbanas, dan Asbanda, bersama pejabat tinggi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun bertemu. Pertemuan ini jadi ruang strategis untuk membahas kesiapan infrastruktur digital dalam menghadapi perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perbankan adalah perubahan kebutuhan kapasitas teknologi yang dapat terjadi dalam waktu tertentu dan secara tidak terduga. Periode month-end, year-end closing, pemrosesan gaji, pemulihan bencana, dan peluncuran aplikasi baru dapat meningkatkan kebutuhan kapasitas konektivitas secara signifikan.

President Director & CEO Lintasarta Armand Hermawan menyampaikan digitalisasi perbankan membutuhkan infrastruktur yang mampu mengikuti perubahan kebutuhan bisnis secara cepat.

“Infrastruktur digital tidak cukup hanya berkapasitas besar, tetapi harus mampu beradaptasi secara cepat, fleksibel, dan terukur,” ujar Armand, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurut Armand, kapasitas perbankan dapat berubah mengikuti month-end, year-end closing, payroll processing, disaster recovery, peluncuran aplikasi, dan kondisi tidak terjadwal. Karena itu, connectivity perlu berkembang dari infrastruktur yang fixed menjadi lebih adaptif.

Transformasi tersebut perlu didukung empat kapabilitas utama, yaitu agile dalam merespons perubahan, scalable dalam menyesuaikan kapasitas, resilient dalam menjaga keandalan, serta ready menghadapi peak events, disaster recovery, dan tuntutan regulasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/320/3235103/bank_jakarta-Nlqe_large.jpg
Ketika Ekosistem Perbankan dan Sepakbola Disatukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/320/3235090/bank-mIVX_large.jpg
Nasabah Makin Modern, Bank Percepat Ekosistem Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227476/merger_bank-sQwJ_large.png
OJK Restui Merger 6 Bank di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227163/bank-7Y8k_large.png
Wamenkeu Pastikan Dana Rp281 Triliun Parkir di Perbankan hingga Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223797/akulaku-Ymgb_large.jpg
Akulaku Finance Raup Pendanaan Rp500 Miliar dari Danamon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214547/kredit-WcPG_large.jpg
SMBC Indonesia Catat Penyaluran Kredit Rp191,8 Triliun di Kuartal I-2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement