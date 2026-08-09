Ketika Ekosistem Perbankan dan Sepakbola Disatukan

JAKARTA - Bank Jakarta memperkuat kolaborasinya dengan Persija Jakarta. Hal ini menjadi kemitraan strategis yang mempertemukan ekosistem sepak bola dan komunitas Persija dengan layanan keuangan serta transformasi digital Bank Jakarta.



Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, terdapat kesamaan identitas yang kuat di balik kolaborasi kedua institusi.



"Persija membawa nama Jakarta di dada. Bank Jakarta membawa nama Jakarta dalam identitas kami. Keduanya lahir dan tumbuh bersama kota yang sama. Karena itu, bagi kami kolaborasi ini bukan sekadar sponsorship, tetapi bagaimana dua ekosistem besar Jakarta dapat menciptakan value yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Agus di Jakarta, Minggu (9/8/2026).



Menurut Agus, Bank Jakarta ingin membawa kerja sama official partner lebih dari sekadar brand visibility menuju engagement yang dapat dirasakan langsung oleh keluarga besar Persija dan The Jakmania.



"From sponsorship to partnership, from visibility to experience. Kami ingin kolaborasi ini nantinya menghadirkan program, benefit dan pengalaman yang relevan bagi keluarga besar Persija dan The Jakmania, sekaligus semakin mendekatkan Bank Jakarta dengan kehidupan masyarakat Jakarta," katanya.



Bank Jakarta akan mengembangkan berbagai aktivasi bersama Persija, termasuk pemanfaatan layanan perbankan dan digital pada ekosistem Persija, program loyalitas, benefit bagi suporter serta berbagai program kolaboratif sepanjang musim kompetisi 2026-2027.