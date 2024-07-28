5 Fakta Golden Visa Jadi Tiket VIP bagi Investor Asing Masuk RI

JAKARTA - Pemerintah akhirnya meluncurkan golden visa bagi investor yang berinvestasi di Indonesia. Target tahun ini golden visa diberikan kepada 1.000 orang.

Bank Mandiri menjadi bank pertama yang menerbitkan golden visa di Indonesia.

Okezone merangkum fakta-fakta terkait golden visa Indonesia, Minggu (28/7/2024):

1. Golden Visa Diresmikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Golden Visa pada hari ini. Golden visa memudahkan bagi para Warga Negara Asing (WNA) untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

"Oleh sebab itu hari ini kita akan luncurkan layanan golden visa untuk memberi kemudahan pada para WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia. Sehingga menarik lebih banyak good quality travelers," kata Jokowi.