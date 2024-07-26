300 WNA Daftar untuk Dapat Golden Visa

JAKARTA - Sebanyak 300 Warga Negara Asing (WNA) telah mendaftar untuk mendapatkan fasilitas golden visa yang telah diluncurkan pemerintah Indonesia pada Kamis 25 Juli 2024.

"Sampai hari ini (Kamis) tadi saya tanyakan kepada imigrasi yang daftar sudah 300 WNA. Saya kaget juga, banyak sekali," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan usai menghadiri Grand Launching Golden Visa di Jakarta.

Fasilitas golden visa untuk mempermudah pelayanan izin tinggal kepada investor dan talenta global yang ingin berkarya di Indonesia.

Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada WNA perorangan yang ingin mendapat golden visa untuk menabung dana investasi sebesar USD350.000 dan mendapatkan izin tinggal selama 5 tahun.

WNA yang merupakan investor atau ingin mendirikan perusahaan harus menyetor dana investasi sebesar USD2,5 juta untuk mendapatkan izin tinggal selama 5 tahun.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa golden visa untuk investor dan talenta global ini bertujuan meningkatkan peredaran uang masuk ke dalam negeri.

Presiden mengakui tidak menetapkan target untuk Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa pemberian fasilitas golden visa kepada WNA harus selektif dengan mempertimbangkan seberapa besar manfaat untuk Negara.

"Saya tegaskan jangan sampai justru orang-orang yang tidak bermanfaat bagi negara kita masuk. Enggak. Harus diseleksi seketat mungkin," kata Presiden.