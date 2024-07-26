Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Penerima 300 Golden Visa dari Indonesia, Pendiri ChatGPT hingga Shin Tae-yong

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |10:41 WIB
Daftar Penerima 300 Golden Visa dari Indonesia, Pendiri ChatGPT hingga Shin Tae-yong
Daftar Penerima 300 Golden Visa (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Daftar penerima 300 golden visa dari Indonesia. Sejauh ini sudah ada 300 warga negara asing (WNA) yang memenuhi syarat mendapatkan golden visa.

Golden visa sudah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis 25 Juli 2024.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Silmy Karim mengatakan, 300 WNA yang sudah diberikan Golden Visa itu meliputi berbagai macam kategori, baik yang didaftarkan melalui perusahaan maupun perorangan, termasuk juga talenta global seperti pendiri ChatGPT Samuel Altman dan pelatih tim nasional sepak bola Indonesia Shin Tae-yong serta petinggi Boeing.

"Yang pertama yang sebenarnya mendapatkan itu kan Sam Altman kan. Terus kemudian yang tadi kita sampaikan di kegiatan launching ini adalah Shin Tae-yong. Nah itu kan salah satu ikon-ikon yang kemudian juga kita harapkan juga mendorong sosialisasinya juga. Dan ada beberapa, saya tidak hapal satu per satu, misalnya President Director Boeing Indonesia itu warga negara Amerika, dia sudah dapatkan Golden Visa, terus salah satu pemegang nobel ekonomi, saya lupa namanya itu juga sudah mendaftar dan mendapatkan golden visa," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Golden Visa meliputi Investor Perorangan, Investor Korporasi, Eks Warga Negara Indonesia, Keturunan Eks Warga Negara Indonesia, Rumah Kedua (Second Home), Talenta Global dan Tokoh Dunia.

Pemberian fasilitas golden visa ini akan dievaluasi selama tiga bulan sejak diluncurkan.

 BACA JUGA:

Golden visa adalah bentuk baru dari visa rumah kedua (second home visa) yang menargetkan investor dan pebisnis internasional, talenta global, dan wisatawan mancanegara yang memenuhi kriteria.

Dijelaskan pula oleh Silmy bahwa kualifikasi untuk mengajukan Golden Visa berbeda-beda pada setiap pemohon.

Halaman:
1 2
