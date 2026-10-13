Cerita Jahja Setiaatmadja Hidup dengan Diabetes Selama 26 Tahun, Sering Menjamu Nasabah

Presiden Komisaris PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja membagikan pengalamannya hidup dengan diabetes selama 26 tahun. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Presiden Komisaris PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja membagikan pengalamannya hidup dengan diabetes selama 26 tahun. Ia mengaku pertama kali didiagnosis mengidap penyakit tersebut pada 2000, ketika masih aktif menjalankan pekerjaannya di industri perbankan.

Jahja mengatakan diabetes yang dialaminya bukan disebabkan faktor keturunan, melainkan berkaitan dengan pola makan dan gaya hidup saat bekerja, terutama kebiasaannya menjamu nasabah (entertain).

“Saya dari tahun 2000 tuh sudah kena diabetes. Dari 2000 sampai sekarang kan udah 26 tahun. 26 tahun tuh bukan waktu yang singkat juga ya. Kenapa kena diabetes? Bukan dari keturunan,” kata Jahja dalam acara Indonesia Knowledge Forum (IKF) XV di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Jahja menjelaskan, gejala diabetes mulai dialaminya menjelang usia 50 tahun. Saat itu, intensitas menjamu nasabah pada siang dan malam hari membuatnya kerap mengonsumsi makanan dan minuman manis, termasuk jus buah.

“Saya di umur 50 waktu itu ya, 50 kurang dikit ya. Karena banyak entertain. Nah, kan siang malam nasabah berjubel gitu kan, tahun 2000. Itu siang malam entertain dan enggak mungkin kasih nasabah makanan yang enggak enak. Pasti yang enak dan waduh itu ngaco, gulanya juga bertubi-tubi. Biasanya jus tadi tuh, saya baru inget dulu waduh kita selalu tawarin jus. Padahal tawarin racun sebenernya,” ungkapnya.