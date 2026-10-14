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Pemerintah Bakal Buka Rekening untuk 25 Juta Remaja Desil 1-4 Mulai November 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |13:12 WIB
Pemerintah Bakal Buka Rekening untuk 25 Juta Remaja Desil 1-4 Mulai November 2026
Pemerintah soal Desil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah mematangkan rencana program pembukaan rekening bank berbiaya terjangkau dengan saldo awal Rp50.000 yang menyasar sekitar 25,1 juta penduduk Indonesia. Kebijakan ini ditargetkan mulai beroperasi pada November 2026.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menjelaskan bahwa sasaran utama program ini difokuskan pada masyarakat berpendapatan rendah berusia 17 tahun ke atas yang berada dalam kategori desil 1 hingga desil 4.

“Target kita prioritas sekarang di desil 1 sampai desil 4, sekitar 25,1 juta penduduk kita yang akan ditargetkan untuk pembukaan rekening. Usianya di atas 17 tahun,” ujar Ferry saat ditemui usai acara ISEF di JICC Senayan Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Mengenai garis waktu pelaksanaannya, Ferry mengindikasikan bahwa seluruh persiapan teknis tengah diselesaikan agar program dapat bergulir dalam waktu dekat.

"2026 kita harapkan bisa jalan. Karena memang kita siapkan untuk 2026. Jadi, sekarang sudah Oktober. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera jalan. Iya (November),” kata dia.

 

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