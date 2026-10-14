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Ciri-Ciri Mata Elang yang Berkeliaran di Jalanan 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |21:00 WIB
Ciri-Ciri Mata Elang yang Berkeliaran di Jalanan 
Mata Elang (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ciri-ciri mata elang yang berkeliaran di jalanan. Sejumlah mata elang alias debt collector menjadi sasaran amukan massa di Jalan Bangbarung, Kota Bogor, Jawa Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Keributan terjadi setelah empat mata elang alias matel berupaya menarik paksa mobil Toyota Avanza milik seorang pengendara berinisal RT yang melintas di lokasi

Berikut iri-ciri mata elang. Memiliki kartu identitas resmi dari bank atau perusahaan pembiayaan yang menerbitkan kartu kredit/pembiayaan.

Tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, atau cara mempermalukan debitur.

Penagihan tidak boleh dengan tekanan fisik atau verbal yang berlebihan.

Sebagai informasi, mata elang merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut agen penagih utang yang bertugas menagih pembayaran kredit kendaraan yang belum lunas dari para peminjam.

Umumnya mereka bekerja sebagai pihak ketiga yang disewa oleh perusahaan leasing atas alasan kredit macet. Sebutan mata elang ini karena mata para debt collector yang disamakan dengan burung elang yang tajam ketika melihat nomor polisi debitur yang menunggak kredit kendaraan.

Mata elang motor ini biasanya dijumpai di pinggir jalan dengan membawa buku dan ponsel untuk melacak kendaraan yang bermasalah. 

 

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